КС готовится отменить языковой закон, земельную реформу и Антикоррупционный суд, – глава НАПК
Конституционный Суд Украины якобы готовится отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.
Такое мнение в интервью изданию "Бабель" высказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он считает, что КС необходимо реформировать.
"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельной реформе", – сказал Новиков.
Глава НАПК считает, что сейчас нет другого пути кроме реформирования Конституционного Суда.
По его мнению, новый состав КС мог бы изменить принятые ранее решения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного Суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.