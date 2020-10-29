КС готовится отменить языковой закон, земельную реформу и Антикоррупционный суд, – глава НАПК

Юрий Сергиенко Политика 19:00, 29.10.2020 Обновлено: 19:33, 29.10.2020

Конституционный Суд Украины якобы готовится отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.

Такое мнение в интервью изданию "Бабель" высказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков. Он считает, что КС необходимо реформировать.

"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, закон о языке, земельной реформе", – сказал Новиков.

Глава НАПК считает, что сейчас нет другого пути кроме реформирования Конституционного Суда.

По его мнению, новый состав КС мог бы изменить принятые ранее решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Данилов намекнул, что решение КСУ угрожает нацбезопасности Украины

Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на патриотические сериалы

Ушли вслед друг за другом: коронавирус убил всю семью доктора из Винницы. Эксклюзив

Послы G7 – о решении Конституционного суда: Украина не должна возвращаться в прошлое

Зеленский провел закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности: главные тезисы