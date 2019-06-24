"Крышуют в Минюсте": Гриценко озвучил схему рейдерства в Украине

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, каким образом в Украине осуществляются рейдерские захваты.

Схему преступных действий озвучил он в эфире программы "Свобода слова" в понедельник, 24 июня.

"Конкретный пример – Кировоградская область. Человек построил элеватор, пришел, а он уже не его. Проверяют, каким образом забрали. Оказывается, какой-то регистратор, у которого есть авторизация, входит в базу данных, у него есть лицензия, выданная Минюстом. Он это сделал. Его находят пьяным "в умате". Понятно, что этот человек не должен был ничего получить. Где-то под Минюстом таких крышуют и выдают им лицензии. Человек проводит такую операцию стоимостью несколько миллионов. Потом он исчезает или выезжает за границу", – пояснил Гриценко.

Анатолий Гриценко Скриншот из видео

Кроме того, политик рассказал, как забирают земельные паи у украинцев. По его словам, местные "земельные бароны" отбирают у пожилых людей землю, обманом заставляя их подписать документы и выплатив подобие пая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии Гриценко заявили, что из банковской системы Украины за пять лет украли полтриллиона гривен.

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