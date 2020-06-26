Крымскотатарский и украинский флаги взовьются над свободным Крымом, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко трогательно поздравил крымских патриотов с Днем крымскотатарского флага.

На своей странице в Facebook он поделился видео, на котором люди поднимают крымскотатарский флаг на оккупированном полуострове, и поблагодарил их за продолжение борьбы против российской оккупации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Благодарен кримськотатарстким патриотам за теплый привет из Крыма. Впервые крымскотатарский флаг мы увидели на митингах крымских татар в 90-х, когда украинцы боролись за свое государство, а крымские татары – за возвращение на Родину", – напомнил Порошенко.

"Седовласые и молодые, мужчины и женщины несли этот флаг борьбы за возвращение на родную землю, откуда были согнаны коммунистическими оккупантами. Затем мы видели голубой флаг с тамгой по селам и городкам Крыма, когда восстановленное украинское государство начало способствовать массовому возвращению крымских татар на Родину", – добавил он.

Однако, подчеркнул политик, в 2014 году потомки сталинских палачей снова коварно захватили Крым, и уже несколько лет подряд крымские татары не могут праздновать День своего флага на родной земле.

"Сегодня голубой флаг с желтой тамгой и сине-желтый флаг с золотым тризубом стали флагами сопротивления и борьбы. Среди украинцев в Крыму и Севастополе, среди украинских бойцов на Донбассе. И каждый из нас знает, что мы завершим битву за единую Украину только тогда, когда крымскотатарский флаг снова будет поднят над Бахчисараем, Яны Капу, Симферополем и Кайгадором", – обратился парламентарий к крымчанам.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что борьба обязательно завершится победой Украины, и тризуб и тамга снова станут символами свободного Крыма.

"Оккупанты будут вынуждены покинуть нашу землю, и крымскотатарский флаг вместе с украинским взовьются над свободным полуостровом. Всегда вместе. Вместе и навсегда. Крым – это Украина!" – сказал пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL День крымскотатарского флага – национального флага коренного народа Крыма, отмечается 26 июня. Эта дата была выбрана, поскольку именно в этот день 1991 года в Симферополе заработал второй Курултай крымскотатарского народа.