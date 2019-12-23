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23 декабря • обновлено в 20:38
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"Никчемные попытки Кремля": МИД Украины жестко высказался из-за визита оккупанта Путина в Крым

1.4т
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Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с незаконным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила пресс-служба украинских дипломатов. Уточняется, что глава РФ прибыл на оккупированный полуостров, чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив.

Подчеркивается, что российская сторона построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

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Владимир Путин и Крымский мост

Владимир Путин и Крымский мост

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"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", – отметили дипломаты.

В МИДе добавили, что ни Украина, ни любая другая цивилизованная страна мира "не признает никчемные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины".

Также ведомство в очередной раз подчеркнуло, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Крымский мост Новости Крыма
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
А что кaклы могут сделать? Выражать никчемные попытки протеста? Давитесь дальше своей слюной,пока Россия идёт вперёд!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин знает?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свынофермовская контора пишет,вы дырявые потеряли связь с реальностью,Чайковский по ходу нот меньше написал чем свидомитское министерство закордонных справ.
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