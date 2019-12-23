"Никчемные попытки Кремля": МИД Украины жестко высказался из-за визита оккупанта Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с незаконным визитом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила пресс-служба украинских дипломатов. Уточняется, что глава РФ прибыл на оккупированный полуостров, чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив.

Подчеркивается, что российская сторона построила мост "без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

Владимир Путин и Крымский мост Коллаж

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", – отметили дипломаты.

В МИДе добавили, что ни Украина, ни любая другая цивилизованная страна мира "не признает никчемные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины".

Также ведомство в очередной раз подчеркнуло, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний.

Как писал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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