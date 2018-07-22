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Крымский мост очень опасен: Сенченко рассказал о проблеме

2.1тЧитать новость на украинском

Украина в ближайшее время планирует провести всеобъемлющую экологическую экспертизу по строительству Крымского моста и в случае подтверждения угрозы экологической катастрофы, обратится к странам Черноморского бассейна.

Отвечая на вопросы в эфире ObozTV о Крымском мосте, экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко сказал, что проблемы с этим, не до конца построенным, однако введенным в эксплуатацию сооружением, возникают еще до полной проектной нагрузки.

"Есть история этого вопроса, выводы специалистов, как украинских так и российских, что при строительстве этого моста нарушено все. Поэтому для меня, в первую очередь, это объект очень большой техногенной опасности. Как для Азовского моря, судоходства, так и для людей, которые сейчас используют это сооружение", - заявил Сенченко.

По словам бывшего крымского чиновника, после возвращения Крыма проблема моста, как техногенной опасности, останется Украине в наследство от оккупантов.

"Украине он не нужен, его эксплуатация дорого стоит, а ее снос будет стоить еще больше", - отметил Сенченко добавив, что его окончательную судьбу предстоит решать позже.

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Комментируя ужесточение санкций в отношении лиц, причастных к строительству Крымского моста, Сенченко отметил, что внедрение персональных ограничений не приносят западным партнерам Украины негативных последствий.

"Что касается европейских компаний, то они бесспорно тоже теряют. И на этом фоне нужно, чтобы Украина занимала более последовательную позицию: если мы требуем от наших друзей или гарантов нашей безопасности усиления санкций, то очень важно, чтобы мы были искренними и на 100 % использовали наши возможности", - подчеркнул экс-вице-премьер АР Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина, Норвегия, Грузия, Албания и Черногория присоединились к санкциям Евросоюза в отношении России в связи с незаконной аннексией Крыма, срок действия которых продлен до 23 июня 2019 года.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, оказание услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.

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В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также предоставление любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Кроме того, в мая 2018 года Европейский Союз ввел санкции против лиц, причастных к организации и проведению выборов президента России в оккупированном Крыму.

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Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVженское здоровьеРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Андрей Сенченко
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что же так корёжит бывших братьев?
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