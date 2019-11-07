Главная Новости
7 ноября • обновлено в 12:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Крымская стена: россияне оказались по ту сторону правды

2.3т

Тридцатилетие падения Берлинской стены в цивилизованном мире отмечают не только как годовщину краха коммунистических диктатур в странах Европы, но и как юбилей исчезновения того цивилизационного барьера, который после Второй мировой войны разделял Запад и Восток. Тогда, 30 лет назад, когда тысячи берлинцев из восточной части города спешили на Запад, многим казалось, что герметически закрытого мира, в котором общие ценности заменены откровенной ложью и пропагандой, уже не будет никогда.

Но оптимисты ошибались. Стена – она ведь не только из кирпичей. Более того, Берлинская стена из кирпичей была лишь кульминацией той ментальной стены, которую большевики стали возводить между Советским Союзом и остальным миром после победы в Гражданской войне, а после победы во Второй мировой распространили на часть Европы, которая попала под советскую оккупацию, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Ускоренное строительство стены между правдой и ложью началось после оккупации Крыма

И считать, что если стена между двумя частями Берлина разрушена, то и ментальной стены больше возвести не удастся, было опасным заблуждением, которое надолго расслабило цивилизованный мир и содействовало и становлению, и укреплению путинского режима, и торжеству авторитаризма и охлократии в бывших советских республиках, и успехам популистов в странах Центральной Европы. А ускоренное строительство стены между правдой и ложью началось после оккупации Крыма. И эта внешне невидимая стена – куда более прочная постройка, чем Керченский мост.

Новости
Новости Крымнаша. Хорошо" жить без банд*ровцев!
Со времени аннексии Крыма у России и остального мира – разные политические карты мира, даже в интернете

Со времени аннексии Крыма у России и остального мира – разные политические карты мира, даже в интернете. Разное представление о нормах международного права. Российских школьников на уроках истории вновь учат даже не лживой интерпретации фактов, а фактам, которых никогда не было.

Российское телевидение лжет зрителям о "крымской весне" и "народных республиках" Донбасса. Целая страна живет в оруэлловской уверенности, что война – это мир. И сила воздействия этой лжи так велика, что даже достоверные источники информации не позволяют миллионам людей понять, что происходит в их государстве и в мире на самом деле.

После 2014 года россияне оказались по ту сторону правды. За новой, крымской стеной.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник: Крым.Реалии
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
5
Смешно
8
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Очередное заклинание от озабоченного свидомита. Не впечатлило....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Крымский мост, он тоже, только за стеной, так то его нету.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А Портников видел послевоенную карту СССР ? Где там Крым? А послевоенные границы должны быть нерушимы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения