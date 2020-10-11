Вопрос о том, что делать с населением, ввезенным Путиным из России, неизбежно встанет в момент возвращения украинского Крыма, чтобы там не говорили в Москве о том, что это – "исконно русская земля". Для Украины это будет чрезвычайно сложной дилеммой. Потому за шесть лет с момента оккупации Российской Федерацией Крыма, его гражданское население резко возросло с 1 миллиона 967,2 тысячи человек до 2 миллионов 361,76 тысячи. И к этому нужно еще добавить более 30 000 российских военных.

То есть, только по официальной статистике, которую можно найти в открытом доступе в России, численность населения увеличилась почти на 400000 человек. Хотя на самом деле аналитики говорят, что эта цифра значительно выше. Ведь при этом не учитываются так называемые "беженцы из Донбасса", формально граждане Украины, количество которых, по разным данным, может колебаться от 100 до 250 000 человек, пишет Виктор Каспрук для "Радио свобода".

Москва массово переселяет своих граждан на эту украинскую территорию для того, чтобы в случае проведения повторного "референдума" в Крыму, его "троянское населения" проголосовало за желание оставаться в составе России.

Русское население находится в Крыму незаконно

Но, во-первых, по Женевских конвенций 1949 года, "оккупационная государство не должно осуществлять перемещение или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует". Таким образом, население, которое было перемещено на аннексированную Россией территорию украинского Крыма вслед за российскими войсками, не имеет права находиться на этих территориях после их освобождения.

Во-вторых, в одном из законов Украины, включая Конституцию, нет ни слова о том, что после захвата силой ее территорий, можно проводить "референдумы" об отчуждении этих земель.

Все это выдумки Кремля, придумавший для украинцев свои "законы", и пытается их легализовать на международном уровне.

Похоже, что в головах Путина и его окружения вызревает мысль, что даже после того, как Россия уйдет из Крыма, Киев ничего не сможет сделать с теми, кого Москва все эти годы целенаправленно переселяли на украинском полуостров.

Мол, эти люди живут в своих квартирах и домах, которые были построены уже после 2014 года, это их собственность и они у себя дома. Тем более, что в большинстве из них никакого жилья в Российской Федерации давно уже нет и им просто некуда ехать.

Путин заложил в Крыму для Украины "мину замедленного действия" и думает, что через ООН и другие международные организации Москве удастся отстоять право для сотен тысяч гражданских оккупантов оставаться на деокупований территории Крыма после его освобождения.

Реально ли мгновенно пересилить в Россию такое большое количество ее граждан, которые переселяться обратно ни в коем случае не желают?

Можно не сомневаться, что в процессе деоккупации Крыма Москва будет апеллировать к человечности, гуманизму, правам человека и состраданию к "несчастным русским", которые ехали в Крым искренне веря в то, что едут в один из регионов Российской Федерации.

По украинским законам, расселения российских граждан на территории Крыма квалифицируется как незаконное проникновение на территорию Украины

Кремлевские пропагандисты будут говорить со всех экранов, что, мол, простые люди не виноваты, им сказали, что можно переезжать, и они переехали. А если их переселять силой, против их воли, то это будет "геноцид русского народа, которого в XXI веке еще не видели", и сравнивать эту ситуацию с депортацией из Крыма крымских татар в мае 1944 года.

Возможно, что это все будет озвучиваться другими словами, но смысл московских посылов будет один – не трогайте граждан России, они у себя дома и никуда не собираются переезжать.

Между тем, по украинским законам, расселения российских граждан на территории Крыма квалифицируется как незаконное проникновение на территорию Украины.

Завезенные в Крым граждане России или должны покинуть украинскую территорию, или нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 331

Что зафиксировано в статье 331. Незаконное пересечение государственной границы Уголовного процессуального кодекса Украины, где четко указано: "Пересечение государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины, но без соответствующих документов или разрешения – наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет ".

Поэтому, завозе в Крым граждане России или должны покинуть украинскую территорию, или нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 331.

Трюк с русским населением Россия может попытаться и на Донбассе

Квалифицированные и опытные украинские юристы-международники, с помощью юристов из стран-партнеров Украины, должны уже сейчас определиться с тем, как с правовой точки зрения решить вопрос нелегитимного пребывания российских переселенцев на украинском крымский территории. И то, каким образом организовать возвращение обратно в Российской Федерации незаконно поселенных в Крыму российских граждан.

Необходимо создать "Международную комиссию по вопросу незаконного поселения Россией в Крыму российских граждан"

При этом нужно учитывать, что перед выводом оккупационных войск с оккупированной части Донбасса, Россия может повторить "крымский опыт" и там. Массово расселив своих граждан на этой украинской территории, рассчитывая, что их будет непросто выявить среди того местного населения, которое уже успело получить гражданство Российской Федерации.

На первом этапе подготовки к решению Украины проблемы русских переселенцев в Крыму, необходимо создать "Международную комиссию по вопросу незаконного поселения Россией в Крыму российских граждан".

В которую могли бы входить юристы не только из Украины, но и из США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и представители ряда других стран, поддерживающих независимость и суверенитет украинского государства.

А пока эта Комиссия начнет свою работу, целесообразно было бы уже сейчас, от имени государства Украина, подать иск в Международный суд в Гааге за незаконное пребывание и поселение граждан Российской Федерации на территории украинского Крыма. В котором четко обозначить требование – вернуть всех поселенцев обратно в Россию.

А также настаивать на том, чтобы все построенные незаконно в Крыму без разрешения Украины, военные объекты и здания были снесены, а печально Крымский мост через Керченский пролив – демонтирован.

Для Украины сейчас очень важно вынести вопрос русских поселенцев на международный уровень, поскольку оккупация Крыма Россией давно уже вышла за рамки сугубо украинской проблемы, как бы сильно не хотелось закрывать на это глаза канцлеру Германии Ангеле Меркель, или президенту Франции Эмманюэлю Макрона.

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