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8 марта • обновлено в 14:27
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Крым - Украина, но Россия ни при чем? Чубарова возмутила новая риторика "слуг народа"

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Монобольшинство "Слуги народа", та и в целом украинская власть сильно изменила свою риторику по отношению к аннексированному Крыму.

Об этом в интервью украинской службе "Голос Америки" заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, власть продолжает говорить, что Крым – это украинская территория, которую мы вернем, но не говорит о том, кто виноват в том, что она оккупирована.

"Не говорит (власть) о России как факторе всех этих событий. Более того, надо понимать и знать, что все те, кто говорят о важности мира (абсолютно справедливый тезис), но не объясняют, что такой мир принесет потом гораздо больше несчастий, будут за это отвечать. Как только такой план будет реализован, и Россия начнет уничтожать все украинское, люди придут и схватят за горло не врага, а того, кто страну к этому привел", – подчеркнул политик.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Желание мира без полноты правды – огромная угроза, "прежде всего для политиков, которые эту идею продвигают".

"Нужно не только говорить правду, а говорить ее до конца. И я сейчас имею в виду в том числе все международные организации. Делать это, не ища путей кардинального давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в пределы международного права – полуработа. И она в перспективе может принести угрозу уже другим странам", – отметил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
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Alex Alex
Alex Alex
"...но не говорит о том, кто виноват в том, что она оккупирована..." -- Во-первых, не "оккупирована", а возвращена. А во-вторых, благодарите за это ваш майдан и предыдущую потрошенковскую власть))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Чубаров,ты бы на работу устроился . Писатель из тебя так себе .
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