Крым - Украина, но Россия ни при чем? Чубарова возмутила новая риторика "слуг народа"

Монобольшинство "Слуги народа", та и в целом украинская власть сильно изменила свою риторику по отношению к аннексированному Крыму.

Об этом в интервью украинской службе "Голос Америки" заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, власть продолжает говорить, что Крым – это украинская территория, которую мы вернем, но не говорит о том, кто виноват в том, что она оккупирована.

"Не говорит (власть) о России как факторе всех этих событий. Более того, надо понимать и знать, что все те, кто говорят о важности мира (абсолютно справедливый тезис), но не объясняют, что такой мир принесет потом гораздо больше несчастий, будут за это отвечать. Как только такой план будет реализован, и Россия начнет уничтожать все украинское, люди придут и схватят за горло не врага, а того, кто страну к этому привел", – подчеркнул политик.

Рефат Чубаров

Желание мира без полноты правды – огромная угроза, "прежде всего для политиков, которые эту идею продвигают".

"Нужно не только говорить правду, а говорить ее до конца. И я сейчас имею в виду в том числе все международные организации. Делать это, не ища путей кардинального давления на Россию, чтобы заставить ее вернуться в пределы международного права – полуработа. И она в перспективе может принести угрозу уже другим странам", – отметил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым. Позже он пояснил, что имел в виду своим заявлением.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не рассматривает возможности возобновления подачи воды из Днепра в оккупированный Крым.

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