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Крым – Украина: европейская "невеста Путина" сделала неожиданное заявление о санкциях

5.8тЧитать материал на украинском

Австрия продолжит придерживаться санкций Евросоюза в отношении России, потому что они были введены из-за нарушения международного права.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Карин Кнайсль, которую называют "невестой Путина", передает телеканал ORF-2.

"Мы никогда из них (санкций. – Ред.) не выходили. Почему? Потому что мы ставим на передний план уважение международного права. Аннексия (Крыма. – Ред.) - это нарушение международного права", - сказала она.

Карин Кнайсль и Владимир Путин

Карин Кнайсль и Владимир Путин

RT

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Кнайсль напомнила, что санкции ЕС были введены в 2014 году, с тех пор постоянно продлевались и недавно были снова продлены на полгода единогласно партнерами по Евросоюзу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Австрия
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
...Карин Кнайсль, которую называют "невестой Путина"... А вот интересно, кроме укроСМИ кто-нибудь ещё её так называет?
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