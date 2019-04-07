Крым – Украина: европейская "невеста Путина" сделала неожиданное заявление о санкциях

Австрия продолжит придерживаться санкций Евросоюза в отношении России, потому что они были введены из-за нарушения международного права.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Карин Кнайсль, которую называют "невестой Путина", передает телеканал ORF-2.

"Мы никогда из них (санкций. – Ред.) не выходили. Почему? Потому что мы ставим на передний план уважение международного права. Аннексия (Крыма. – Ред.) - это нарушение международного права", - сказала она.

Карин Кнайсль и Владимир Путин RT

Кнайсль напомнила, что санкции ЕС были введены в 2014 году, с тех пор постоянно продлевались и недавно были снова продлены на полгода единогласно партнерами по Евросоюзу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин посетил свадьбу Кнайсль, что вызвало настоящий скандал в политической среде. Из-за приглашения российскому лидеру Кнайсль предлагали уйти в отставку.

В результате Путин опоздал на церемонию, несмотря на то, что для него перекрыли трассу. Он привез с собой в качестве подарка казаков.

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