Кулеба заявил, что Украина будет препятствовать России в опреснении воды для Крыма

Украина планирует препятствовать сотрудничеству крупной международной компании с Россией по работе над опреснением воды во временно оккупированном Крыму.

Такое заявление 24 декабря в эфире "Украина 24" сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он указал, что о планах привлечь международную компанию к обеспечению полуострова пресной водой ранее сообщала незаконная оккупационная "власть" Крыма.

"Мы сразу начали работу и обязательно найдем эту компанию и будем ей препятствовать реализовать этот проект", – сказал Кулеба.

Он назвал это "ежедневной работой, которая не попадает на первые страницы газет".

Также министр прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в Крыму есть запасы воды. Глава страны-агрессора, как отметил Кулеба, "очень часто говорит вещи, которые не пересекаются с реальностью".

"Мне неизвестно о каких-то безумных запасах воды в Крыму, которые они смогут разработать", – добавил он.

Глава МИД указал, что основная причина нехватки пресной воды в Крыму – милитаризация оккупантом украинского полуострова.

"На самом деле воды для гражданского населения в Крыму достаточно. Проблема воды возникает из-за резкого роста потребления военными базами и промышленностью. Поэтому все очень просто: демилитаризуйте Крым, перестаньте превращать его в атомную лодку – и все", – считает Кулеба.

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