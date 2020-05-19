Крым топит Путина? Джемилев рассказал о ловушке, в которую попала Россия
Если в 2014 году захват Крыма поднял рейтинг президента России Владимира Путина, то сейчас он его, наоборот, топит.
Как заявил в интервью OBOZREVATEL лидер крымскотатарского народа, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев, Крым становится для Путина головной болью.
"Уже очень многие понимают, что если раньше жители Крыма приезжали в Москву и их встречали как героев, то теперь они больше вызывают раздражение. Будто они виноваты в том, что в России сейчас все плохо", – отметил он.
По мнению Джемилева, это была такая ловушка Запада для РФ, в которую ее удачно загнали.
"К сожалению, на Западе есть силы, которые считают, что чем больше Крым будет в руках России, тем лучше, потому что полуостров будет все больше ослаблять эту агрессивную страну. Но для нас это катастрофично, так как каждый день оккупации – это огромный урон для нашего народа", – подчеркнул политик.
Он добавил, что крымские татары заинтересованы в скорейшей деоккупации, что также в интересах самой России.
Как писал OBOZREVATEL, США и ЕС в очередной раз призвали Россию немедленно вернуть контроль над аннексированным Крымом Украине.