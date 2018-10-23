Крым собрались переименовать: Джемилев раскрыл детали

Вопрос о переименовании Автономной республики Крым заключается в спорах вокруг самого термина "республика", его хотят убрать из названия.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, отметив, что изменение названия на самом деле не играет никакой роли.

"Там просто есть возражения, не наши, а некоторых членов конституционной комиссии, в том числе и политиков, в употреблении термина "республика". Поэтому есть предложения назвать Крымской автономией или Крымскотатарской автономией", - объяснил народный депутат.

Джемилев подчеркивает, что для крымских татар главное не переименование, а содержание тех изменений в Конституцию, которые сейчас нарабатываются рабочей группой.

"Сейчас уже разработаны поправки к Конституции, мы ожидаем, что конституционная комиссия соберется, вынесет свое решение, а затем мы передадим эти поправки в Верховную Раду, которая большинством голосов должна отправить проект изменений в Конституционный суд, а затем снова проголосовать за эти изменения конституционным большинством", - рассказал он, сообщив, что пакет документов должен быть утвержден конституционной комиссией в ближайшее время.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия отказалась признавать первое решение международного арбитража о присуждении украинским инвесторам компенсации за потерю активов в аннексированном Крыму. В голландский суд якобы уже подано ходатайство об отмене этого решения.