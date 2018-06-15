МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

"Российский Крым": в Кремле отреагировали на "откровения" Трампа

2.4тЧитать новость на украинском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о заявлениях Дональда Трампа о принадлежности оккупированного Крыма, заявив, что судить о достоверности этих публикаций трудно.

"Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны", - процитировал спикера Кремля ТАСС.

Песков заявил, что "ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей".

Новости
"Техас - мексиканский": дипломат объяснил "бред" Трампа о российском Крыме

Отвечая на вопрос о том, можно ли в целом отметить позитивные тенденции в налаживании отношений РФ и США, пресс-секретарь отметил, что "пока, наверное, рано об этом говорить".

"Но сам по себе подход, что даже самые острые проблемы следует решать в рамках диалога, абсолютно корреспондируется с той убежденностью, о которой неоднократно заявлял президент Владимир Путин", - добавил представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер МИД Марьяна Беца заявила, что Украина не будет реагировать на слова Трампа. А министр Климкин оправдал Трампа.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персоны
Дональд ТрампДмитрий Песков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
Свидомое стадо не успокоится и будет стоять в луже мочи, пока Хозяин лично не опровергнет эти утверждения, а если подтвердит, то они и обосрутся туда же.
Ответить
0
0

Наши блоги