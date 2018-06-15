"Российский Крым": в Кремле отреагировали на "откровения" Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о заявлениях Дональда Трампа о принадлежности оккупированного Крыма, заявив, что судить о достоверности этих публикаций трудно.

"Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны", - процитировал спикера Кремля ТАСС.

Песков заявил, что "ни мы, ни вы не присутствовали на этих закрытых встречах "Большой семерки", и мы не можем судить о степени достоверности этих новостей".

Отвечая на вопрос о том, можно ли в целом отметить позитивные тенденции в налаживании отношений РФ и США, пресс-секретарь отметил, что "пока, наверное, рано об этом говорить".

"Но сам по себе подход, что даже самые острые проблемы следует решать в рамках диалога, абсолютно корреспондируется с той убежденностью, о которой неоднократно заявлял президент Владимир Путин", - добавил представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер МИД Марьяна Беца заявила, что Украина не будет реагировать на слова Трампа. А министр Климкин оправдал Трампа.