"Крым освобождать надо!" В Меджлисе ответили Зеленскому

В Меджлисе крымскотатарского народа призвали президента Украины Владимира Зеленского говорить не о "возвращении Крыма", а об его освобождении.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель главы Меджлиса Артем Чийгоз, комментируя выступление Зеленского перед крымскотатарской общиной в Турции 7 августа.

"Это эмоциональная часть выступления, и в общем с этой точки зрения он (Зеленский. – Ред.) хороший месседж сказал. Но в то же время… Должна измениться формулировка. Что это значит – "Крым вернется"? Крым освобождать надо!" – подчеркнул Чийгоз.

По его мнению, также не очень понятно обещание главы государства упростить возможность посещения Крыма.

"На мой взгляд, каких-то особых сложностей в процедурных вопросах пересечения границы нет... Что касается крымских татар, проживающих в Турции – то обязательным является посещение Крыма через Киев, через Украину. И никак иначе", – отметил он.

Чийгоз убежден, что будущая поддержка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – в частности, в вопросах освобождения украинских политзаключенных в РФ – во многом зависит от риторики Зеленского.

Замглавы Меджлиса напомнил, что именно при помощи Эрдогана в 2017 году освободили его самого и Ильми Умерова.

"И Эрдоган все эти годы, насколько нам известно, на всех встречах ставил вопросы освобождения наших политзаключенных. Вне зависимости от фамилии и национальной принадлежности", – рассказал он.

"Насколько это будет сейчас успешным – в первую очередь, зависит от Украины и от президента Зеленского. Если риторика Зеленского станет более категоричной и принципиальной, то и поддержка на международных площадках, в том числе Турции, будет более жесткой и уверенной", – заверил Чийгоз.

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Турцию president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также выступил на открытии Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции в Анкаре.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом, и далее в его истории будут только счастливые праздники", – сказал Зеленский.

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