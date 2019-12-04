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4 декабря • обновлено в 11:22
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Крым не аннексировали: Казахстан выступил против Украины со скандальным заявлением

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Казахстан не считает захват украинского полуострова Крым Россией аннексией и называет это слово "слишком тяжелым".

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев Deutsche Welle. Так он ответил на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине: войной и аннексией Крыма.

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"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", – сказал Токаев.

Токаев не считает захват Крыма аннексией

Токаев не считает захват Крыма аннексией

sputniknews

Он добавил, что считает Минские соглашения, единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию "конфликта в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Казахстан
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюкраина - это окровавленная cвинья, которая послушно стоит за порогом НАТО, просунув пятачок, потому что с грязными копытами не пускают, а в это время всякие страны, типа Венгрии, Дании, а теперь и Казахстана, так и норовят воткнуть шампур в ее тушку и дать пинка под жoпy. Даже грустно стало. Хотя нет, пoxyй)))
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Мир Миру
Мир Миру
Ноти протесту від МЗС України, як мертвому припарка. Подати до міжнародного суду клопотання про матеріальне відшкодування за нанесення президентом Казахстану моральних збитків українцям. Вимушеним переселенцям гроші потрібні на освоєння нового місця проживання.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Одни предатели кругом..
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2
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