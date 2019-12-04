Крым не аннексировали: Казахстан выступил против Украины со скандальным заявлением

Казахстан не считает захват украинского полуострова Крым Россией аннексией и называет это слово "слишком тяжелым".
Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев Deutsche Welle. Так он ответил на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине: войной и аннексией Крыма.
"То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", – сказал Токаев.
Токаев не считает захват Крыма аннексией
sputniknews
Он добавил, что считает Минские соглашения, единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию "конфликта в Украине".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Чехии Милош Земан признал незаконно аннексированный Крым якобы частью России.
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