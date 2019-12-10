Крым, НАТО и пьяная выходка : что Лужков говорил скандального об Украине

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря в Германии, резко высказывался в отношении Украины и поддерживал "российский" Крым.

Эксглава российской столицы еще в 2008 году заявлял, что Севастополь – это российский город, и Россия не должна отдавать Крым.

"Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянная. На все инсинуации мы отвечаем: Севастополь – это русский город, это военно-морская база России, которая обеспечивает геостратегический баланс на юге России. А его потеря – это потеря юга России", – говорил он.

Свои высказывания Лужков повторил, когда прибыл в Симферополь, где снова рассказывал о "русском" Крыме. За данные высказывания Служба безопасности Украины в мае 2008 года запретила ему въезд в страну. На что Лужков ответил, что действия Украины являются "откровенным пренебрежением договором, неприкрытым стремлением в НАТО".

Позже Лужков заявлял, что Украине и России нужно расторгнуть договор об условиях пребывания Черноморского флота в Севастополе и подписать новый.

После того, как Россия в 2014 году оккупировала украинский полуостров, он поддержал инициативу Госдумы РФ потребовать от Украины денежную компенсацию за ущерб, понесенный Крымом в годы нахождения полуострова в составе нашей страны.

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно 100 млн долл. отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота. То, что в течение многих лет Украина получала от России деньги необоснованно, незаконно за содержание Военно-морского флота в Севастополе, это факт", – говорил он в эфире "Коммерсантъ.FM".

Юрий Лужков

По мнению экс-мэра Москвы, Севастополь "всегда был огражден от Крыма" и обладал экстерриториальным статусом.

"Город никогда с его территорией не передавался и не принадлежал Украине ни по закону, ни по международному праву даже в тех условиях, когда весь Крым абсолютно незаконно отдал Хрущев", – полагал Лужков.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

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