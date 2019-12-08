"Крым и Донбасс – Украина!" Гончарук раскрыл первые детали плана Зеленского в Нормандии

Премьер Алексей Гончарук заверил, что во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже не может быть и речи о сдаче национальных интересов Украины.

Об этом он сообщил в эфире "ТСН.Тиждень". Гончарук сказал, что план А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ни о какой сдаче интересов, в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речь принципиально. Крым и Донбасс – это территория Украины, там живут украинцы, и мы будем бороться за них, за их возвращение домой настолько, насколько это возможно", – заявил он.

Алексей Гончарук Правительственный портал

По словам Гончарука, президент ставит перед собой на этих переговорах две главные задачи – прекращение огня и возвращение удерживаемых украинцев на родину.

"После этого мы можем говорить о том, чтобы проводить выборы на этой территории. Но выборы по правилам ОБСЕ. Это означает, что должно быть обеспечено волеизъявление. Это означает, что над человеком, который будет ставить свою голос, не должен стоять человек с оружием, его не должны заставлять, он не должен бояться. А это, безусловно, означает, что на этой территории не может находиться ни одна иностранная вооруженная сила, которая потенциально может угрожать волеизъявлению", – отметил премьер-министр Украины.

Гончарук также заявил, что не разделяет пессимизма относительно того, что "Европа намерена сдавать Украину, принуждать ее к каким-то договоренностям".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Первый президент Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые заявили, что выходят на Площадь перед "нормандским" саммитом. Он призвал их поддержать украинскую сторону на переговорах.

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