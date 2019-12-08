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8 декабря • обновлено в 23:36
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"Крым и Донбасс – Украина!" Гончарук раскрыл первые детали плана Зеленского в Нормандии

1.9т
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Премьер Алексей Гончарук заверил, что во время переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже не может быть и речи о сдаче национальных интересов Украины.

Об этом он сообщил в эфире "ТСН.Тиждень". Гончарук сказал, что план А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ни о какой сдаче интересов, в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речь принципиально. Крым и Донбасс это территория Украины, там живут украинцы, и мы будем бороться за них, за их возвращение домой настолько, насколько это возможно", – заявил он.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Правительственный портал

По словам Гончарука, президент ставит перед собой на этих переговорах две главные задачи – прекращение огня и возвращение удерживаемых украинцев на родину.

"После этого мы можем говорить о том, чтобы проводить выборы на этой территории. Но выборы по правилам ОБСЕ. Это означает, что должно быть обеспечено волеизъявление. Это означает, что над человеком, который будет ставить свою голос, не должен стоять человек с оружием, его не должны заставлять, он не должен бояться. А это, безусловно, означает, что на этой территории не может находиться ни одна иностранная вооруженная сила, которая потенциально может угрожать волеизъявлению", – отметил премьер-министр Украины.

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Гончарук также заявил, что не разделяет пессимизма относительно того, что "Европа намерена сдавать Украину, принуждать ее к каким-то договоренностям".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей Гончарук Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Нож Всвину
Нож Всвину
Крым и Донбасс – это территория Украины, там живут украинцы -- именно поэтому Крыму мы перекроем воду, рубанем электричество а Донбас закидаем минами и расстреляем из тяжелой артиллерии --- прохрюкал Гончарук.
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