Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс стали блендером, который "перемолол российскую оппозицию до состояния полной неразличимости".

Как пишет журналист "Крым.Реалии" Павел Казарин, вторжением в Крым руководство РФ сумело объединить вокруг себя самые разные идеологические группы.

"Все те, кто в 2011 году требовал смены власти, в 2014-м стали мечтать о танковых клиньях, экспансии и новых государственных границах", – отметил он.

По словам Казарина, Кремль подарил каждому именно то, что тот хотел. Российским левым – с их риторикой про борьбу с мировым капиталом, он предложил войну с мировым гегемоном.

"Они все отправлялись на Донбасс, чтобы сражаться там с кока-колой, глобализацией и транснациональными корпорациями", – подчеркнул журналист.

Российских националистов Москва отправила воевать на Донбасс за "русскую идентичность", флаги царской России и государственное величие. Они сидели там в одних окопах с неосоветскими имперцами, которые мечтали возродить "советский народ" под красными стягами с серпом и молотом.

"Все те, кто еще недавно не подавал друг другу руки, нашли для себя точку пересечения. В прицеле которой оказалась наша страна", – констатировал Казарин.

По его мнению, всех их объединяла жажда реванша: вне зависимости от того, к какой части спектра причисляли себя российские оппозиционеры – травма распада империи оказалась важней.

Журналист напомнил, что с фантомными болями сталкивались почти все страны Европы, которым выпало быть империями.

"В пятидесятые годы французы бились при Дьенбьенфу, чтобы вернуть под контроль французский Индокитай. В шестидесятые Бельгия вторгалась в Бельгийское Конго. Вся вторая половина двадцатого века – это непрерывный процесс распада европейских империй, в ходе которого бывшие метрополии пытались военным путем приструнить восставшие колонии", – пишет он.

Казарин, добавил, что то, чем сегодня занимается Кремль, – это все те же грабли, по которым бродили европейские столицы полвека назад. Проблема лишь в том, что Москва отказывается брать во внимание чужой опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый россиянин из-за аннексии Крыма ежегодно недосчитывается до 2 тыс. долларов.