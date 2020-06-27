Крым и Донбасс могут вернуться в состав Украины в этом году, – Швец

Крым и Донбасс могут вернуться в состав Украины в этом году.

Такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость до конца).

"На месте господина Зеленского, я бы не спешил принимать никакие решения по Донбассу, которые нельзя было бы потом – через месяц, два, полгода– каким-то образом изменить, переиграть и т.д. Не надо сейчас принимать судьбоносных решений", – посоветовал Швец.

Ситуация с Крымом, считает Швец, зависит от того, что будет с Россией, включая возможный уход Путина, устранение от власти с последующим "хождением на поклон" в Вашингтон и фактически капитуляцией.

"То есть вы допускаете, что теоретически возможно, что даже в этом году или в следующем Донбасс и Крым вернутся Украину?" – уточнил Гордон.

"В принципе, да", – подтвердил Швец, проведя параллель с периодом распада СРСР.

По его словам, чтобы совершить процесс капитуляции России придется "вернуть все забранное" и взять на себя ответственность за все взрывы и терракты.

"Что касается Донбасса, я бы очень подумал, брать ли его обратно сейчас, в этой ситуации", – предупредил экс-разведчик КГБ.

"Если вы сейчас вернете себе Донбасс – это все равно, что взять и сделать себе укол с коронавирусом. Вы не потянете ее экономически. И она не нужна вам экономически. Вам нужно развивать ваш колоссальный интеллектуальный потенциал – это ваши айтишники", – подчеркнул Швец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также Швец считает, что в данной ситуации президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, глава РФ будет использовать это как для своего пиара, так и для унижения Украины и ее лидера.