"Крым – это Украина!" Белый дом отреагировал на нашумевшее заявление Трампа

США не будут признавать аннексию Россией Крыма и не снимут санкции с Кремля до тех пор, пока оккупанты не покинут украинский полуостров.

С таким заявлением выступила спикер Белого дома Сара Гаккаби во время брифинга, передает "Голос Америки".

"Мы не признаем российскую попытку аннексии Крыма. Мы согласились, что наши мысли с Россией в этом вопросе расходятся. И наши крымские санкции в отношении России будут оставаться до тех пор, пока она не вернет полуостров Украине", - сказала она.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, признают ли Штаты Крым в составе России, ушел от однозначного ответа, чем вызвал огромный резонанс. Американский лидер сказал лишь одно слово: "Посмотрим".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне советник Трампа Джон Болтон пояснил данное заявление, отметив, что уклончивый ответ президента не является позицией всей страны, но при этом добавил, что Трамп "готов говорить с Путиным".