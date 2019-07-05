"Крым – это Россия": Зеленскому выдвинули ультиматум из-за "слуги народа" Куницкого

Украинский поэт Сергей Жадан потребовал от президента Владимира Зеленского снять с выборов автоблогера Александра Куницкого.

В Facebook Жадан заявил, что Куницкий недостоин представлять Харьков в Верховной Раде. Причиной стало видео пятилетней давности, где блогер в оккупированном Крыму согласился с тем, что полуостров является российским.

"И вот здесь не могу молчать и хочу обратиться к президенту. Владимир, скажите, а у вас есть для нашего округа кандидат, который не считает Крым частью России? Вы же серьезная политическая сила, у вас там кандидатов, очевидно - целая очередь. Можно из них выбрать кого-то адекватного и не относиться к харьковчанам, как к потенциальным коллаборационистам?" - написал Жадан.

Александр Куницкий Facebook Александра Куницкого

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Ирина Багалей просила Зеленского принять меры из-за иностранного гражданства Куницкого. С аналогичными требованиями выступил и известный военный, гражданский и политический деятель Леонид Маслов.

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