''Крым - это наше!'' Путин сделал циничное заявление о вторжении в Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Крым перешел в состав РФ на основании референдума и воли народа.

"Крым — это наше. Но не потому что мы пришли и что-то схапали. Ведь что такое демократия? Люди пришли на референдум и проголосовали", - сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба в Москве, передает RT.

Также лидер Кремля добавил, что Российская Федерация никого и ничего не боится, "никаких проблем".

Владимир Путин

"Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, - с этим ничего никто не может поделать", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед пятой годовщиной оккупации Крыма, Путин может провести на полуострове очередной "референдум" о его объединении с Севастополем.