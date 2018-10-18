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''Крым - это наше!'' Путин сделал циничное заявление о вторжении в Украину

88.6тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что Крым перешел в состав РФ на основании референдума и воли народа.

"Крым — это наше. Но не потому что мы пришли и что-то схапали. Ведь что такое демократия? Люди пришли на референдум и проголосовали", - сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба в Москве, передает RT.

Также лидер Кремля добавил, что Российская Федерация никого и ничего не боится, "никаких проблем".

Владимир Путин

Владимир Путин

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"Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, - с этим ничего никто не может поделать", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед пятой годовщиной оккупации Крыма, Путин может провести на полуострове очередной "референдум" о его объединении с Севастополем.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так референдума не было это брехня и фикция!если бы был нормальный референдум то на него бы пригласили наблюдателей их ЕС Беларуси хотябы а так это фальсификация 100%
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Да, маразм лилиПутина крепчает.
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Соболева Марина
Соболева Марина
Уважаю Владимира Владимировича ! Наша гордость !
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Ostapovich Ivan
Ostapovich Ivan
Соболева Марина, поцелуй путлера в задницу
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