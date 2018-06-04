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Константин Паршин
Константин Паршин
Создатель и руководитель Международного проекта "Центр подготовки "PATRIOT"Все статьи автора

Крым для России – это не просто захваченная земля

4.1т

Осознав, как думает противник, можно соответственно понять его стратегию, его военные планы в отношении тех или иных территорий. После этого появляется возможность откорректировать свои планы и свою стратегию по отношению к врагу.

Давайте разберемся, чем для России является Крым? Крым для России – это не просто захваченная земля или расширение собственных территорий. Аннексия Крыма – это акт демонстрации миру образа "великой России", в котором крымский полуостров занимает одно из ключевых мест.

Новости
Новости Крымнаша. Задача Путина — развалить Россию

Не секрет, и отрицать это глупо, что исторически Крым связан с Россией очень крепко. Аргумент ли это для одностороннего захвата этой территории – отнюдь нет. Но это – хороший плацдарм для "присоединения" и аргумент для своих же при формировании, как уже было сказано, образа великой возрождающейся страны.

Подтверждает то, что Крым для Российской Федерации – это очень важная история, то, что российское правительство сегодня осуществляет огромные капиталовложения в Крым, несовместимые с тратами на другие регионы. Большие инфраструктурные проекты, высокие социальные выплаты – все это говорит о том, что Россия намерена любой ценой закрепиться на этой земле надолго, а то и навсегда. И помогут ей в этом местные жители полуострова, которые после такого "обильного внимания" сами костьми лягут, не позволив забрать Крым у России.

Новости
Новости Крымнаша. Мост разочарований

Следует обратить внимание, что из всех уже произошедших территориальных конфликтов, в которых непосредственным участником выступала Россия, Крым – единственный, в результате которого территория была присоединена непосредственно к Российской Федерации. Ни грузинское Абхазия и Южная Осетия, ни молдавское Приднестровье не стали в результате частью России, оставшись непризнанными республиками под неофициальным российским протекторатом.

Это еще раз говорит о том, что Россия очень крепко взялась за Крым, крепче, чем в каком-либо другом случае. Несмотря на то, что он стал для нее в бюджетном смысле очень большой нагрузкой, несмотря на проблемы с местными крымскими татарами.

Новости
Новости Крымнаша. Военнопленные

Существует мнение, и оно озвучивалось рядом украинских и российских политиков, о том, что Россия развязала конфликт на Донбассе отчасти или полностью для того, чтобы создать в Украине некую болевую точку, более проблемную, чем Крым, чтобы, собственно, от полуострова отвести внимание. Российские военные не покидают территорию Донбасса до сих пор, конфликт продолжает находиться в горячей фазе, а положение "ДНР" и "ЛНР" остаются неопределенными. Тем временем, под этот "шумок" Россия продолжает закрепляться в Крыму.

Все это говорит лишь о том, что Крым для России является почти сакральным символом, чем просто территория, экономика и так далее. И чем дольше он остается под властью России, тем сильнее Крым становится российским.

Новости
Новости Крымнаша. Поголовное стукачество

За прошедшие четыре года мы видим, как меняется отношение в мире к крымскому вопросу. Если по началу международное сообщество заявляло, что не признает аннексию Крыма и объявляло о своем недовольстве произошедшим, то с каждым годом мы слышим о Крыме от международных организаций, от европейских государств все реже и реже, а санкции против России не заставили ее отступить или сменить свою стратегию по отношению к полуострову.

Более того, если раньше Крым назывался аннексированной территорией, то сегодня мы уже слышим, как полуострову дают определение спорной территории. Это принципиально другой вопрос, это говорит о том, что отношение к проблеме в мире меняется. То есть исходя из того, что уже четыре года де-факто Крым находится в распоряжении и управлении Россией, в мире начинают признавать за ней некое право на эту территорию: если территория спорная, то значит обе стороны, которые из-за нее спорят, имеют на нее права. Имела ли Россия хоть какие-то права на Крым до 2014 года? Однозначно эти изменения в международной риторике являются результатом дипломатической и информационной работы России. Тем временем, у Украины остается только одна возможность вернуть обратно Крым – делать все, чтобы жить в Украине было намного лучше, чем в России.

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Автор
Константин ПаршинКонстантин Паршин
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
"Тем временем, у Украины остается только одна возможность вернуть обратно Крым – делать все, чтобы жить в Украине было намного лучше, чем в России." Если покороче, то - НИКОГДА))))
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Хохловыблядок! Главное - именно в цитате! Там четко видно - НИКОГДА!!!))))
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
АнтибандЭровец фиг ты, мразь козломордая, угадала. Чем дальше Украина будет от паскуднопроклятой козломордой педеррации, тем лучше будет жить народ Украины. Пример тому - Польша, страны Прибалтики. И не далек тот день, когда сами же крымчане взвоют, и будут проситься обратно в Украину.
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