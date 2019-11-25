"Крутая Украина": Зеленский высказался о возвращении Крыма и Донбасса

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

Об этом он заявил в интервью "Откровенно с президентом", которое на этот раз снял просто посреди улицы, а не за рулем автомобиля Tesla (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы открыты два КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" (на админгранице с Крымом). Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернём Крым и все наши территории", – сказал Зеленский.

По его словам, открытие этих КПВВ в Херсонской области и моста в Станице Луганской являются важными для того, чтобы едущие с оккупированных территорий люди видели, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вышел второй выпуск интервью "Откровенно с президентом". Зеленский говорил о работе депутатов от "Слуги народа", молодого правительства и правоохранительных органов. Глава государства вновь пообещал посадки, а также поделился мыслями о том, как завершить войну на Донбассе.

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