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В Польше разбился самолет с украинским нардепом: первые подробности

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В результате крушения в субботу, 9 июня, на аэродроме в польском городе Жешув украинского легкомоторного самолета Cessna пострадал народный депутат (Радикальная партия) Юрий Чижмарь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил однопартиец Чижмаря, народный депутат Игорь Мосийчук, уточнив, что пострадавший находится в больнице.

Юрий Чижмарь

facebook

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь. Молимся за скорейшее выздоровление!" - написал Мосийчук.

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Напомним, в самолете, зарегистрированном в Украине, находились три человека, все они пострадали в результате ЧП. Одного из них из-за серьезных травм доставили в больницу вертолетом службы спасения, других двух забрала "скорая помощь".

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео того, как в Греции самолет сбил с ног туриста.

Персоны
Юрий ЧижмарьИгорь Мосийчук
Место
ПольшаЖешув
Объект
Авиакатастрофа
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