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Крушение MH17: Путин обвинил Украину

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Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении обязательств.

Таким образом он прокомментировал расследование крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

"Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств и не закрыла воздушное пространство, об этом почему-то никто не вспоминает. Украина когда-то сбила самолет над Черным морем и не признала своей вины. Потом все-таки согласились, но компенсации не выплатили", – цитирует его слова RT.

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Кроме того, он выразил недоверие к расследованию.

Владимир Путин

kremlin

"Нет ничего в расследовании по MH17, что внушало бы нам доверие, и не будет, если мы не примем в нем полноценного участия. Малазийский Boeing сбила не российская ракета", – резюмировал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСанкт-Петербург
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Ганин Александр
Ганин Александр
Ещё надо упомянуть что в Украине странным образом начали деспетчара и лётчики которые могли участвовать в сбитии боинга,самоубиваться и скоропостижно умирать.
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Tinin Alex
Tinin Alex
А кто ещё виноват?? Только самая нищая страна в Европе.... Нехер было воздушное пространство было открывать.... Путин сам стрелял из Бука - я точно знаю.... Но виновата Хохляндия которая пустила судно на свою бомжовскую территорию.... Неоспоримо и факт....
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Геннадий
Геннадий
Tinin Alex, ну ты поц!
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Парфенов Иван
Парфенов Иван
Пример: - вышла сестричка "Крым Андрей" погулять на улицу, а ее изнасиловал и убил приехавший в Крым Емеля из Калуги; - вышел "Крым Андрей" на улицу - а его трахнул и изуродовал Рафик из Чечни.... Кто отвечает за безопасность в городе? Мер города. Судить будем мера города или Емелю и Рафика, которые трахнули мозги и тела семьи "Крым Андрей"? "Крым Андрей" предлагает судить мера города - он не обеспечил безопасность его семьи .... но в семье "Крым Андрей" есть еще младшая сестра и младший брат и Емеля и Рафик ждут их выхода на улицу....
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2 из 3 ответов | показать все
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy, не используют Буки
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Крым Андрей, дебилам как тьі уже не раз обьясняли, что воздушное пространство тогда не закрьіли, потому что трактористьі и шахтерьі обьічно не используют, потому что просто не умеют, но украинское командование действительно допустило ошибку, не учтя, что расеянские мрази, которьіе всем руководили на донбассе с 2014 года, готовьі убивать всех подряд, и женщин и детей, и из любого оружия.
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