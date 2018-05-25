Крушение MH17: Путин обвинил Украину

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении обязательств.

Таким образом он прокомментировал расследование крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

"Почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств и не закрыла воздушное пространство, об этом почему-то никто не вспоминает. Украина когда-то сбила самолет над Черным морем и не признала своей вины. Потом все-таки согласились, но компенсации не выплатили", – цитирует его слова RT.

Кроме того, он выразил недоверие к расследованию.

Владимир Путин kremlin

"Нет ничего в расследовании по MH17, что внушало бы нам доверие, и не будет, если мы не примем в нем полноценного участия. Малазийский Boeing сбила не российская ракета", – резюмировал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая следствие подтвердило, что МН17 сбил российский "Бук".

Европейская комиссия призвала Россию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе. Кроме того, глава СБУ Василий Грицак рассказал, что уже вычислены причастные к сбиванию самолета.

В ответ Путин заявил, что не видел отчета и пообещал подробно его изучить. 25 мая Россию призвали признать свою вину НАТО и ЕС, а Австралия и Нидерланды обвинили страну в трагедии.