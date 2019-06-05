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Крушение Ил-76 над Луганском: суд признал вину России

2.2тЧитать материал на украинском

Апелляционный суд Запорожской области признал вину Российской Федерации в катастрофе самолета Ил-76 над Луганском летом 2014 года.

Тогда погибли 49 человек – члены экипажа и десантники. Об этом сообщил председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в Facebook.

Сбитый Ил-76 под Луганском

Сбитый Ил-76 под Луганском

Realgazeta.com.ua

Суд поддержал позицию команды "Силы права" и Татьяны Чимирковой – вдовы командира Ил-76.

Крушение Ил-76 над Луганском: суд признал вину России

Facebook Андрея Сенченко

Новости
Россия ни при чем: Мелитопольский суд принял вопиющее решение по сбитому украинскому Ил-76

Как сообщал OBOZREVATEL, судья Мелитопольского районного суда Запорожской области Юлия Горбачева 16 апреля 2019 года отказала вдове и семилетней дочери командира Ил-76, сбитого российскими террористами в 2014 году, в установлении юридического факта гибели их мужа и отца — подполковника Александра Белого — в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Тогда Всеукраинское правозащитное движение "Сила права" подготовило и подало апелляцию в интересах вдовы и малолетней дочери командира Ил-76.

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Тема
Катастрофа Ил-76 в Луганске
Персона
Андрей Сенченко
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Так можно срелять сбивать кого угодно, проникають на другие територии, разбойничать, организовивать на других териториях рехверендуми, потом говорить, что єта територия ихняя и делать другие разбойние дела, как єто делает Раша
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леня зе
леня зе
только забыли когда боевики прибыли на место падения.то трупов не было.то есть совсем.приехал до них спецназ и шо-то там собрал.и самое интересное я знаю 3 х человек у которых там погибли родственики.
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леня зе
леня зе
Апелляционный суд Запорожской области-вы нормальные.серьезно?
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