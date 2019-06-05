Крушение Ил-76 над Луганском: суд признал вину России

Апелляционный суд Запорожской области признал вину Российской Федерации в катастрофе самолета Ил-76 над Луганском летом 2014 года.

Тогда погибли 49 человек – члены экипажа и десантники. Об этом сообщил председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в Facebook.

Сбитый Ил-76 под Луганском Realgazeta.com.ua

Суд поддержал позицию команды "Силы права" и Татьяны Чимирковой – вдовы командира Ил-76.

Facebook Андрея Сенченко

Как сообщал OBOZREVATEL, судья Мелитопольского районного суда Запорожской области Юлия Горбачева 16 апреля 2019 года отказала вдове и семилетней дочери командира Ил-76, сбитого российскими террористами в 2014 году, в установлении юридического факта гибели их мужа и отца — подполковника Александра Белого — в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Тогда Всеукраинское правозащитное движение "Сила права" подготовило и подало апелляцию в интересах вдовы и малолетней дочери командира Ил-76.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!