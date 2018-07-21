Крушение Boeing-777 над Донбассом: Порошенко подписал два важных закона о сотрудничестве с Нидерландами

Президент Украины Петр Порошенко подписал Законы о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолета Boeing-777 рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Глава государства поставил подпись под двумя Законами: "О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014" и "О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве о преступлениях, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014".

"Ратификация Соглашения и имплементация ее положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках Соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбивания самолета, в рамках судебной системы Нидерландов", - рассказали в пресс-службе президента.

"В частности, особенности передачи Украине в Королевство Нидерландов уголовного производства, выполнения запроса компетентного органа Королевства Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Королевства Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видео-конференции", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно министры иностранных дел стран G7 призвали Россию ответить за причастность к крушению малазийского Boeing-777. С подобным призывом к РФ также обратились лидеры Евросоюза.