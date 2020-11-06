В США телеканали прервали речь Трампа в прямом эфире, обвинив его во лжи

Несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома 6 ноября.

Как пишет The Verge, это произошло, когда тот начал делать "бездоказательные заявления" о состоявшихся в стране президентских выборах. Выступление прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, издание USA Today, а также Twitter.

В своей речи республиканец Трамп обвинил представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть голоса на выборах. По его мнению, он является победителем выборов, если считать только "законные голоса".

Первым речь президента прервал ведущий MSNBC Брайан Уильямс, сказав в эфире: "Мы снова находимся в необычном положении: мы не только прерываем президента США, но и поправляем его". Журналист заявил, что ему "известно об отсутствии незаконных голосований, но не известно о победе Трампа".

На CNBC ведущая Шепард Смит сказала: "Мы прерываем это, потому что то, что говорит президент США, по большей части абсолютно неверно".

Ведущий NBC News Лестер Холт заявил, что президент сделал "ряд ложных заявлений, в том числе о том, что голосование было фальсифицированным. Доказательств этому нет", – сказал он.

CNN и Fox News продолжали транслировать речь президента в прямом эфире. Однако репортер CNN Дэниел Дейл, известный своей тщательной проверкой фактов заявлений президента, написал в Twitter: "Я читал или смотрел все выступления Трампа с 2016 года. Это самая нечестная речь, которую он когда-либо давал".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Трампа, он оспорит исками результаты выборов во всех штатах, где победу одержал кандидат-демократ Байден.