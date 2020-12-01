Крупнейшая в Киевсовете фракция "ЕС" призвала к сотрудничеству команду Кличко

Крупнейшая фракция новоизбранного состава Киевского городского совета от партии "Европейская солидарность" накануне первого заседания призвала к конструктивному сотрудничеству в интересах киевлян команду городского головы Виталия Кличко.

Об этом во время брифинга заявила лидер фракции "ЕС" Марина Порошенко, в очередной раз поблагодарив жителей столицы за поддержку на местных выборах, сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня вступит в свои права новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко. Надо заметить, что благодаря поддержке "Европейской Солидарности" ему удалось выиграть эти выборы уже в первом туре. Мы его поддержали, потому что он достаточно эффективно смог использовать возможности, которые появились у столицы благодаря инициированной Петром Порошенко реформе децентрализации", – подчеркнула она.

"Мы шли на выборы с четкой программой, стратегией относительно неотложных вопросов, которые надо очень быстро решать в столице. Именно эту стратегию мы сегодня предлагаем УДАРу для сотрудничества в новом составе Киевского городского совета. Это и решение медицинской проблемы в связи с коронавирусом, предоставление необходимых кроватей, которые оснащены кислородом. Это и адекватная оплата труда медицинского персонала, массовое тестирование киевлян для того, чтобы мы действительно имели реальную картину заболеваемости в Киеве", – перечислила Порошенко.

Кроме того, она выразила надежду на иммунизацию населения после получения вакцины, поддержку малого и среднего бизнеса, который пострадал в результате действий центральной власти.

"Это и карантин выходного дня, и другие ограничения для ФЛП, которые сегодня очень подрывают возможность эффективно работать, содержать свои семьи, платить налоги в местный и центральный бюджет", – предупредила лидер фракции.

"Это и вопросы, касающиеся образования, так как на сегодня мы не имеем четкого алгоритма – как учиться в образовательных учреждениях, как работать учителям, педагогам. Все эти вопросы в новом составе нашей профессиональной командой мы будем решать. В ближайшее время киевляне увидят результаты такой плодотворной работы", – отметила Порошенко.

"Мы также понимаем, что на столе у новоизбранного мэра есть и другие предложения – не только от "Европейской Солидарности". И от того, какую именно он сегодня выберет, будет зависеть будущее Киева. Мы увидим, оправдаются ли ожидания киевлян по объединению проевропейских, прогосударственных сил в Киевсовете", – заметила бывшая первая леди.

Она подчеркнула – команда "Европейской Солидарности" уже готова к плодотворной, слаженной и профессиональной работе в новом составе Киевского городского совета.

"Мы понимаем, что за последние месяцы накопилось очень много важных вопросов, и их нужно уже сейчас решать. Надеемся, что уже на следующей неделе состоится полноценная рабочая сессия Киевского городского совета", – подытожила Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марина Порошенко на Украинском женском конгрессе призвала поддержать женщин, пострадавших от пандемии коронавируса, особенно медиков, мам с детьми, педагогов и предпринимателей.