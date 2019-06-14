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"Круче, чем Брексит": Забужко рассекретила феномен президента Зеленского

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Ошеломительной победе на выборах президента Украины Владимира Зеленского предшествовали годы подготовки общества к этому.

В целом данное событие можно смело сравнить с Брекситом в Великобритании, который также тщательно прорабатывался специалистами, заявила украинская писательница Оксана Забужко в интервью "Наше слово".

"Я вам скажу, что я еще несколько лет назад не знала, кто такой Зеленский. Я не езжу автобусами в Польшу. А там – кстати, как и во всех автобусах дальних рейсов, на междугородных маршрутках в Украине – постоянно крутят "95 квартал". Эта медийная кампания длилась годами, а не три месяца, и даже не несколько лет – а задолго до начала того самого сериала "Слуга народа", который был уже технологически разработанный "с дальним прицелом", "под выборы". Это не хуже, чем история Брексита", – считает она.

По словам Забужко, украинское общество примерно с середины нулевых годов системно "приучивали" к лицу Зеленского. Параллельно с этим все пять лет после Евромайдана людям через СМИ навязывали мысль о том, что в Украине все плохо, все политики только воруют и занимаются коррупцией и именно поэтому стране нужно "новое лицо".

Оксана Забужко

Оксана Забужко

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"А какое лицо вызывает положительные ассоциации, смех и веселье? Я впервые услышала голос Зеленского в такси, это была реклама золотых обручальных колец – вот вам и позитив: любовь, семейные ценности. Это все – огромная работа с подсознанием, логично это не концептуализируется, не вербализируется, это – управление на уровне массовой психологии", – рассказывает писательница.

По ее словам, избрание в Украине актера президентом может быть кейсом, который в будущем будет изучать весь мир. Вопрос только в том, каким опытом это станет.

"То есть сейчас на самом деле происходят очень интересные события, Украина снова в авангарде как фронтир, передний край вот этой глобальной войны за смыслы. Как авантюра, президентство Зеленского куда круче, чем Брексит, круче, чем движение Пяти звезд в Италии – масштабнее, системнее. Если украинское общество с этим справится – это будет урок для всего человечества. Поэтому не стоит впадать в отчаяние и сетовать, какие мы дураки", – подчеркивает Забужко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович высказал мнение, что творчество и продукты студии "Квартал 95", лидером которой был Зеленский, указывают на то, что ему якобы "трудно стать украинским президентом". Он упрекнул нынешнего главу государства в том, что тот на протяжении долгих лет формировал украинцу образ "глупого малоросса".

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Тема
Brexit
Персоны
Владимир ЗеленскийОксана Забужко
Место
Украина
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