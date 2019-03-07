"Кровавые деньги": Гриценко жестко высказался о скандале в оборонке Украины

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко жестко осудил действующую власть из-за скандала вокруг "Укроборонпрома".

В эфире ток-шоу "Право на владу" лидер "Громадянської позиції" подчеркнул, что Украина не сможет справиться с агрессией России, пока в стране не будет единства.

"Говорить о победе невозможно. Государство, которому люди дают деньги, хочет жить в покое, безопасности. Но к солдату деньги не доходят, потому что воруют. Там кровь того солдата и слезы мамы того солдата. И это все вокруг высшего руководства государства. Когда нет единства, то говорить о победе невозможно", - сказал Гриценко.

Новости Еще один кандидат в президенты снялся с выборов в пользу Гриценко

Он также обратил внимание на активизацию власти после осуждения Запада, призвав самостоятельно разобраться с коррупционерами. Кандидат в президенты также призвал украинцев не продавать свои голоса на выборах.

"Надо ждать команды Америки? Может сами разберемся с теми всеми Свинарчуками? Они эти деньги в крови сейчас несут вам, чтобы через преступные сети купить вас и забрать будущее у солдат, еще остались в живых. На каждой такой купюре кровь. Не берите, бросайте им в лицо. Мы не победим, пока не будет единства", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологи уверены, что Гриценко становится лидером в первом туре президентских выборов.

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