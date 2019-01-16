''Кровь стынет!'' Песков рассказал, как матерится Путин

Президент России Владимир Путин во время общения может выражаться матом.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в интервью "АиФ". Он добавил, что при этом Путин ведет себя, как "нормальный мужик".

По словам Пескова, матом президент РФ может выразить негативное отношение к тому или иному человеку или процессу.

"Я оставлю это без ответа. Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик он, конечно, может выразить негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет", – рассказал он.

Добавим, что в сети пользователи активно обсуждали данное заявление Пескова, отмечая, что в РФ происходят страшные события, а Путина об этом не спрашивают.

"Растут цены на все, кругом трэш творится, взрываются дома, горят ТЦ, падают самолеты и т. д., а нам какую-то х*ету гонят о том, есть ли жена у ботоксного и ругается ли он матом!", "Ответил уклончиво. Но Путин и сам говорил, что может иногда на себя и на подчиненных", "Да кто ж ему такие вопросы задаёт или сам придумывает", – негодовали пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети ''спалили'' настоящий рост Путина.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.