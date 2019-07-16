"Кровь детей пивом не зальешь": на Луганщине восстали против поющего организатора "ЛНР"

В Старобельске Луганской области прошла акция протеста против концерта, организованного известным сепаратистом, кандидатом на выборах в Верховную Раду Владимиром Струком.

На предвыборном мероприятии выступил давний друг одного из создателей "ЛНР" певец Павел Зибров.

На концерт пришли люди с плакатами, на которых было написано: "Кровь детей пивом не зальешь", "ПТН + СТРК = ПНХ", "Песни на крови", "Струк = 13000 убитых украинцев" и так далее. В это время на сцене сам кандидат и Зибров пели "Червону Руту".

Facebook Константин Реуцкий

Facebook Константин Реуцкий

Напомним, на сайте "Миротворец" говорится, что Струк спонсировал террористов на Донбассе. Против него было начато уголовное производство по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Он лично организовал группу вооруженных боевиков – так называемый "отряд самообороны" в луганском поселке Юбилейный. Струк с георгиевской лентой на груди в 2014 году "гастролировал" в оккупированном Лутугино Луганской области и участвовал в митинге 9 Мая.

В конце апреля 2019 года стало известно, что Струк намерен баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду. Он избирается по 113 округу в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, певца и политика-сепаратиста связывают давние дружеские отношения. Недавно из-за совместного фото Зиброва и Струка в сети разгорелся скандал.

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