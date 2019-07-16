Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Кровь детей пивом не зальешь": на Луганщине восстали против поющего организатора "ЛНР"

14.5т Читать материал на украинском

В Старобельске Луганской области прошла акция протеста против концерта, организованного известным сепаратистом, кандидатом на выборах в Верховную Раду Владимиром Струком.

На предвыборном мероприятии выступил давний друг одного из создателей "ЛНР" певец Павел Зибров.

На концерт пришли люди с плакатами, на которых было написано: "Кровь детей пивом не зальешь", "ПТН + СТРК = ПНХ", "Песни на крови", "Струк = 13000 убитых украинцев" и так далее. В это время на сцене сам кандидат и Зибров пели "Червону Руту".

Новости
Дочь экс-регионала Струка незадолго до кровавого ДТП развлекалась в ОАЭ
"Кровь детей пивом не зальешь": на Луганщине восстали против поющего организатора "ЛНР"

Facebook Константин Реуцкий

"Кровь детей пивом не зальешь": на Луганщине восстали против поющего организатора "ЛНР"

Facebook Константин Реуцкий

Напомним, на сайте "Миротворец" говорится, что Струк спонсировал террористов на Донбассе. Против него было начато уголовное производство по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Он лично организовал группу вооруженных боевиков так называемый "отряд самообороны" в луганском поселке Юбилейный. Струк с георгиевской лентой на груди в 2014 году "гастролировал" в оккупированном Лутугино Луганской области и участвовал в митинге 9 Мая.

Фото 2014 года

В конце апреля 2019 года стало известно, что Струк намерен баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду. Он избирается по 113 округу в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, певца и политика-сепаратиста связывают давние дружеские отношения. Недавно из-за совместного фото Зиброва и Струка в сети разгорелся скандал.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Новости Луганска и Луганской области Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Струк Павел Зибров
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР Луганская область
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
61
2
Смешно
0
Интересно
23
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Зибров тоже ссученый?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Medvedev Vladimir
Medvedev Vladimir
Ещё одна гнида лезет Во власть!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сохар Лидия
Сохар Лидия
От як таке може бути, Зеленський АУ.....,нові обличчя.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel