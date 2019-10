Согласно кембриджскому словарю CRONY это "a friend, or a person who works for someone in authority, especially one who is willing to give and receive dishonest help". В переводе на русский звучит примерно так: "Друг или персона кто работает для кого-то во власти, особенно тот, кто готов дать или получить нечестную помощь".

Крони в Америке были связаны в основном с мафией и порой оказывались в Конгрессе США или других влиятельных ведомствах. Это все в прошлом, хотя сегодня душок "крони" проник в Белый дом, где президент окружил себя родственниками и друзьями, раздав им служебные должности. В России "крони" фактически всюду, поскольку власть слилась с мафией и различить – кто где ворует и кто кого покрывает порой просто невозможно.

Новости Медный таз для Минских переговоров

После смены власти в Украине весь народ пребывал в эйфории – легитимным путем устранена сеть коррумпированных чиновников в высших эшелонах власти и сросшийся с ними парламент. Однако не прошло и несколько недель после выборов, как все ключевые позиции в правительстве заняли люди, работавшие с президентом в театре или где-то рядом. Это чем-то напоминает крони". Сегодня главный вопрос уже не в плоскости связей с мафией, а профпригодности, которую многие ставят под сомнение. Президент в одиночку не может управлять такой страной, как Украина. Это не Сан-Марино. Значит, он должен найти и подобрать людей, способных вывести Украину из кризиса политического и экономического. Как мог бы поступить президент в демократической стране, пришедший к победе практически без партии и без команды? Очевидно, объявить конкурс на весь мир о вакансиях на ключевые посты как в Правительстве, так и в своем Аппарате. Это 30 – 40 человек. Отбор кандидатов поручить не украинской, а западной компании "хед хантер" (Head Hunter), которая бы за не очень большой гонорар осуществила отбор кандидатов. Неважно – какое гражданство, главное, чтобы человек был профессионалом, владеющим несколькими языками, включая украинский или русский.

Так поступили в свое время страны Балтии и они давно уже в Евросоюзе, там даже президенты были граждане Канады и Соединенных Штатов, принявших гражданство своей первой Родины. В Украине все делалось второпях и на коленке. Какой будет из всего этого результат? Затрудняюсь сказать. Это будет видно через год правления нового президента. В случае отсутствия результата вопросы начнет задавать президенту уже улица. Не надо об этом забывать. Сегодня еще остается неплохой шанс исправить катастрофичное положение вещей во всех сферах жизни. Даже если не будет достигнут мир в Донбассе, а он не будет достигнут, есть немало альтернатив, способных вывести Украину из состояния пике. В завершении любой войны есть либо победитель, либо побежденный. Мир – это следствие, а не торжество здравого смысла. Это аксиома, которую президент пока не принял. Все зависит от кадров и их способности решать проблемы не на собственный карман, а на пользу своей страны и народа. Олигархат, как и Вавилон, должен быть разрушен. Однако хватит ли сил и смелости у новой власти осуществить такую революцию?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!