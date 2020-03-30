Кроме врачей и военных: Порошенко призвал Шмыгаля урезать высокие зарплаты

Петр Порошенко призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля урезать высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных. Это должно быть одним из системных шагов для преодоления последствий эпидемии и экономического кризиса. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил во время согласительного совета.

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Петр Порошенко

По мнению политика, сокращение высоких зарплат всем, кроме военных и врачей, поможет справиться с кризисом так же, как помог такой шаг в 2014-2015 годах, когда при пустой казне Украина смогла организовать оборону государства.

"Я хочу обратиться к премьер–министру. Вы действительно учли вчерашнее предложение об ограничении заработных плат всем государственным служащим, но в стране есть не только государственные служащие. Мы договорились о том, что остаются у нас высокие заработные платы только у врачей, которые борются с коронавирусом, и военнослужащих, находящихся на фронте. У нас на сегодня прокурорские, ДБРовские и другие люди, которые не относятся к военнослужащим, живут "припеваючи", и им по этому проекту никаких ограничений нет", - подчеркнул Порошенко.

Политик заявил, что настаивает на том, чтобы предварительные договоренности по снижению высоких зарплат были реализованы.

"Мы договорились: воины и врачи. Все остальные подпадают под позицию 10 минимальных зарплат. Это высокая заработная плата, и я прошу, чтобы проект был сегодня приведен в соответствие с нашей договоренностью", – призвал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 30 марта количество подтвержденных случаев заболевания СOVID-19 в Украине достигло 480. Коронавирус унес 11 жизней украинцев. Выздоровели 6 человек.

В мире же зафиксировано уже более 770 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели более 154 тысяч человек. Погибли около 35 тысяч людей.

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