Кризис с нелегитимностью НКРЭКУ решит только перезапуск состава комиссии, – депутат "Слуги народа"

Кризис с нелегитимным статусом Национального энергетического регулятора (НКРЭКУ) может решить только безотлагательная перезагрузка этого органа и приведение закона о НКРЭКУ в соответствие с Конституцией.

Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" сообщила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

"Конституционный кризис, который мы видим сегодня, является следствием непродуманных решений, и я даже не хочу указывать ни на кого пальцем. Но пока мы сами не начнем выполнять законы и пока мы сами не начнем уважать Конституцию, как мы можем требовать этого от олигархов, от групп влияния и от пятой колонны. Никак. Поэтому очень надеюсь, что это представление будет рассмотрено как можно быстрее", – отметила депутат.

По ее словам, регулятор фактически самоустранился от решения проблем на энергорынке.

"Две недели назад у нас была видеоконференция с нашими европейскими партнерами и с нашими партнерами из европейского сообщества, где обсуждался законопроект о мониторинге энергетических рынков. Так вот наши европейские коллеги в шоке.

Регулятор сидел год, не выполняя обязательства по соглашению об ассоциации. Чем штат регулятора занимается вообще?" – добавила Буймистер.

Депутат от правящей фракции подчеркнула, что прежде всего важно сделать регулятора действительно независимым.

"А раз все, что было сделано до этого, и все механизмы, которые заложены в законе НКРЭКУ, противоречат принципу независимости регулятора", – отметила депутат.

Напомним, что 4 ноября в Конституционный Суд поступило представление от 50 депутатов от многих фракций и групп о признании неконституционными указов президента о назначении действующих членов НКРЭКУ.

По мнению депутатов, президент при назначении членов комиссии вышел за пределы конституционных полномочий, из-за чего действующий состав НКРЭКУ нелегитимен. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, закон о НКРЭКУ требует немедленного приведения в соответствие с Конституцией.

Большинство членов действующего состава НКРЭКУ были назначенные в октябре 2019 года. С декабря того же года началась крупнейший за всю историю независимости кризис на энергетическом рынке.

Ответственность за нее, по данным временной следственной комиссии парламента, лежит на НКРЭКУ. Действия комиссии также раскритиковали Европейское энергетическое сообщество и Антимонопольный комитет Украины. Последний обвинил регулятор в искусственном ограничении конкуренции и сознательном создании условий для манипуляций.

Критика действий НКРЭКУ происходит на фоне коррупционного скандала с председателем комиссии Валерием Тарасюком, по которому НАПК начало антикоррупционную проверку через семейный энергетический бизнес.