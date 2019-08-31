"Криворукая поделка": в сети высмеяли бюст Захарченко на Донбассе

Интернет-пользователи посмеялись над бюстом главаря "ДНР" Александра Захарченко, который установили в Донецке в честь годовщины его смерти.
Критический пост разместил известный блогер Денис Казанский в своем Twitter. Он подчеркнул, что "новороссы" могли бы сделать скульптуру более качественной.
"Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько у*бищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет", — написал в сети блогер.
В Донецке установили бюст Захарченко. Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько уебищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет pic.twitter.com/PPX5EhaOcU— Денис Казанський (@den_kazansky) August 31, 2019
Казанского поддержали его фолловеры.
Скриншот
twitter.com/den_kazansky
Скриншот
twitter.com/den_kazansky
Скриншот
twitter.com/den_kazansky
Скриншот
twitter.com/den_kazansky
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 августа 2018 года террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Оккупанты заявили, что один из задержанных якобы является агентом Службы безопасности Украины.
Соратники Захарченко, изучив место взрыва и процесс закладки бомбы, пришли к выводу, что его убийство состоялось не без помощи приближенных к нему людей.
В январе известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
В мае главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко. Он добавил, что среди заказчиков убийства есть "высокопоставленные граждане Украины и других стран".
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