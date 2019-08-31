"Криворукая поделка": в сети высмеяли бюст Захарченко на Донбассе

Интернет-пользователи посмеялись над бюстом главаря "ДНР" Александра Захарченко, который установили в Донецке в честь годовщины его смерти.

Критический пост разместил известный блогер Денис Казанский в своем Twitter. Он подчеркнул, что "новороссы" могли бы сделать скульптуру более качественной.

"Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько у*бищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет", — написал в сети блогер.

В Донецке установили бюст Захарченко. Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько уебищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет pic.twitter.com/PPX5EhaOcU — Денис Казанський (@den_kazansky) August 31, 2019

Казанского поддержали его фолловеры.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

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