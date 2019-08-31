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"Криворукая поделка": в сети высмеяли бюст Захарченко на Донбассе

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Интернет-пользователи посмеялись над бюстом главаря "ДНР" Александра Захарченко, который установили в Донецке в честь годовщины его смерти.

Критический пост разместил известный блогер Денис Казанский в своем Twitter. Он подчеркнул, что "новороссы" могли бы сделать скульптуру более качественной.

"Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько у*бищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет", — написал в сети блогер.

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Казанского поддержали его фолловеры.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

Скриншот

Скриншот

twitter.com/den_kazansky

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Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Тег
ДНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине нацистам памятники ставят
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Петров Василий
Петров Василий
Бакланам алкашам памятники ставят. Ну и убожество.
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