"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter обратился к "жителям Канадии", а затем удалил публикацию. Через некоторое время пост появился на странице в отредактированном виде.

Пользователи социальной сети успели заметить ошибку и сделать скриншот. В комментариях английский Зеленского прозвали "криворожским диалектом" и порекомендовали президенту установить приложение для проверки грамматики (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии" Коллаж

"Благодарю Джастина Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании крушения самолета в Иране. Для обеих наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", – написал Зеленский.

Публикация Зеленского с ошибкой:

Отредактированная публикация:

Thank you @JustinTrudeau for your offer to support Ukraine in investigating the plane crash in Iran. For both our countries, it's a shared pain. Our thoughts are with the families of the citizens of Canada who died in this crash. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 9 января 2020 г.

Зеленский разместил твит где назвал Канаду КАНАДИЕЙ. Чуть позже раздуплился и твит удалил. Открываем Википедию: "Канадия - это юмористическое название Канады". ААА, тогда все ясно! Как я мог забыть что наш презик - КВНщик #95кварталГоловногоМозга pic.twitter.com/9MNhNN9kVS — Львовский метрополитен (@natohawks) 9 января 2020 г.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в жесткий конфуз – в посте на своей странице в Instagram она перепутала Литву и Латвию.

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