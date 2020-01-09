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10 января • обновлено в 01:24
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"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

1.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter обратился к "жителям Канадии", а затем удалил публикацию. Через некоторое время пост появился на странице в отредактированном виде.

Пользователи социальной сети успели заметить ошибку и сделать скриншот. В комментариях английский Зеленского прозвали "криворожским диалектом" и порекомендовали президенту установить приложение для проверки грамматики (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

Коллаж

"Благодарю Джастина Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании крушения самолета в Иране. Для обеих наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", – написал Зеленский.

Публикация Зеленского с ошибкой:

"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

Отредактированная публикация:

"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"
"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"
"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"
"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"
"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"
"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"
"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

Ранее OBOZREVATEL писал, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в жесткий конфуз – в посте на своей странице в Instagram она перепутала Литву и Латвию.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Зеленский
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
МЕЖДУ ПРОЧИМ: всё в нашем мире не случайно - возможно, в будущем на карте мира будет и такая страна - Канадия ))
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ух епта... Я и забыл, что все х*хлы ленгвисты от бога и знают минимум 10 языков с рождения.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ЗРАДНИК
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