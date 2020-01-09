"Криворожский диалект английского": Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter обратился к "жителям Канадии", а затем удалил публикацию. Через некоторое время пост появился на странице в отредактированном виде.
Пользователи социальной сети успели заметить ошибку и сделать скриншот. В комментариях английский Зеленского прозвали "криворожским диалектом" и порекомендовали президенту установить приложение для проверки грамматики (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Зеленского высмеяли за обращение к "жителям Канадии"
Коллаж
"Благодарю Джастина Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании крушения самолета в Иране. Для обеих наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе", – написал Зеленский.
Публикация Зеленского с ошибкой:
Отредактированная публикация:
Thank you @JustinTrudeau for your offer to support Ukraine in investigating the plane crash in Iran. For both our countries, it's a shared pain. Our thoughts are with the families of the citizens of Canada who died in this crash.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 9 января 2020 г.
Зеленский разместил твит где назвал Канаду КАНАДИЕЙ. Чуть позже раздуплился и твит удалил. Открываем Википедию: "Канадия - это юмористическое название Канады". ААА, тогда все ясно! Как я мог забыть что наш презик - КВНщик #95кварталГоловногоМозга pic.twitter.com/9MNhNN9kVS— Львовский метрополитен (@natohawks) 9 января 2020 г.
Ранее OBOZREVATEL писал, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в жесткий конфуз – в посте на своей странице в Instagram она перепутала Литву и Латвию.
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