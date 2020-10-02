Кривонос заговорил о базах НАТО в Украине

Украине необходимо изменить свое законодательство и разрешить размещение на своей территории военных баз союзников с НАТО.

Такое предложение в интервью "24 канала" высказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он считает, что наше государство должно воспользоваться выводом частей Альянса из Германии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Да, мы можем бороться, если Россия будет оккупировать наши территории, очень долго, до последнего патриота. Но, благодаря поддержке наших союзников, просто этой оккупации может не быть. Именно надежное плечо наших НАТОвских партнеров позволит нам создать этот щит, который защитит Украину", – убежден Кривонос.

Он пояснил, что для того, чтобы это стало возможным, нужно политическое решение, и некоторые вещи Украина уже может инициировать.

"Например, мы сейчас видим программу, в которой американцы выводят свои базы с территории Германии: часть они заводят на территорию Румынии, часть заводят на территорию Польши и немного в Литву и Эстонию. Мы можем, благодаря работе наших депутатов, принять решение. Сейчас пока мы, соответственно, это не можем делать. Но для того существуют законы, чтобы со временем их пересматривать", – сказал заместитель секретаря СНБО.

По его словам, после того, как украинские парламентарии поработают в этом направлении, конкретные предложения можно будет выдвигать уже американским партнерам Украины.

"Потому что у них есть заинтересованность в развитии и создании баз на территории нашей страны: как и авиационных баз, так и морских, так и сухопутных. И не проблема это сделать. Это как раз тот щит, который мы сами для себя создаем", – считает Кривонос.

"Не надо себе врать, если, например, в том же Мариуполе будет какая-то небольшая простенькая база американцев и британцев. Проход через Керченский пролив, в соответствии с международным морским правом, не будет проблематичным. Поэтому мы развязываем во многих вопросах себе руки", – резюмировал он.

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