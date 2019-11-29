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30 ноября • обновлено в 10:44
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"Посмешище с клоунами!" Уволенный из СНБО военный выступил с резким заявлением

26.3т
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Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос, которого сразу с двух должностей уволил президент Владимир Зеленский, заявил, что СНБО превратился в "посмешище с клоунами".

Так на отстранение в пятницу, 29 ноября, чиновник отреагировал на своей странице в Facebook. "Вечер перестает быть скучным", – написал он.

По мнению Кривоноса, отставка связана "с нежеланием определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш".

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Сергей Кривонос

Сергей Кривонос

facebook.com/sgkryvonos

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, таки протолкнул подписания указа", – считает Кривонос.

Напомним, приказом главы государства чиновника отстранили от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при СНБО Украины и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кривонос заявил, что Россия имеет все возможности для открытого военного вторжения в Украину. При этом Кремль разрабатывает различные варианты – от ракетных ударов до введения войск.

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Сергей Кривонос Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
увольнение военных СНБО политика
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Чан Джеки
Чан Джеки
зе поставь вместо кривоноса коломойского.а еще лучше подыми руки вверх перед кремлем.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Банально, але час все розставить по місцях. Трохи дивує така бурхлива реакція на звільнення - зазвичай військові ведуть себе стриманіше.
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Alex Mak
Alex Mak
Оце я так зрозумів, що найшлося аж цілих три росіянця, які вчилися разом з " хенералом" але стидаются признатися, тому що в них не має такиз " цяуьок" так купіть в воєнторзі , він же зміг, ну принаймні купіть собаку.
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