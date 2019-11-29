"Посмешище с клоунами!" Уволенный из СНБО военный выступил с резким заявлением

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос, которого сразу с двух должностей уволил президент Владимир Зеленский, заявил, что СНБО превратился в "посмешище с клоунами".

Так на отстранение в пятницу, 29 ноября, чиновник отреагировал на своей странице в Facebook. "Вечер перестает быть скучным", – написал он.

По мнению Кривоноса, отставка связана "с нежеланием определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш".

Сергей Кривонос facebook.com/sgkryvonos

"Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, таки протолкнул подписания указа", – считает Кривонос.

Напомним, приказом главы государства чиновника отстранили от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при СНБО Украины и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кривонос заявил, что Россия имеет все возможности для открытого военного вторжения в Украину. При этом Кремль разрабатывает различные варианты – от ракетных ударов до введения войск.

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