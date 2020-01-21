"Играет в пользу России!" Кривонос раскритиковал работу Сивохо в СНБО

Генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос раскритиковал скандальные высказывания Сергея Сивохо, который является советником секретаря СНБО.

В интервью "Донбасс. Реалии" он отметил, что риторика Сивохо направлена на раскол, а не объединение украинского общества (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кривонос и Сивохо

"Назначение определенных людей советниками, людей "бродячих", мне не понятны. Во многих случаях люди, которые не имеют доступа к государственной тайне, "бродят" в организации, которая отвечает за безопасность страны. Это, если честно, меня, как военного, настораживает. Это во-первых. А во-вторых, может, они какие-то великие теоретики, но я снова задаю вопрос: а где эти теоретики были предыдущие пять лет? Это люди, которые "всплыли" неизвестно откуда и непонятно чем они занимались", – возмутился Кривонос.

При этом он подчеркнул, что считает Сивохо лишь одним из "обоймы" подобных людей, и усомнился в том, что тот действительно занимается гуманитарными вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса.

"В моем понимании – это дискредитация и раскачивание ситуации внутри страны такими заявлениями. По поводу примирения, например. Может, у него намерения достаточно правильные, но надо иметь понятие о контексте. Научитесь правильно излагать свои мысли, так, чтобы не раскачивать ситуацию в стране. А так заявления Сивохо способствуют тому, что население нашей страны делится на определенные слои, которые друг другу противоречат", – полагает замсекретаря СНБО.

"Кому играет на пользу расслоение общества? Только Российской Федерации. Дестабилизация страны кому на пользу? Российской Федерации. Так мы кому на пользу играем? Мы хотим объединиться? Хотим. Если вы хотите объединить страну, то научитесь правильно выражаться", – жестко высказался Кривонос о спичах Сивохо.

Подытоживая, он оценил последние заявления советника секретаря СНБО как токсичные для военных, волонтеров и патриотов Украины.

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