Кривонос "подыграл" пропагандистам РФ, раскритиковав слова Зеленского о мобилизации

Заместитель секретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос "подыграл" российским пропагандистам, публично раскритиковав идею президента Украины Владимира Зеленского массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения РФ.

В комментарии НВ Кривонос заявил, что окружение Зеленского убеждает его о возможности тотальной мобилизации в Украине, однако если это и можно сделать в теории, то на практике этого не произойдет.

Пропагандистские СМИ России, в частности РИА Новости, RT и другие, лакомо распространили заявление о "несогласии СНБО с Зеленским" (чтобы посмотреть скрины, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что у Кривоноса были все возможности, чтобы передать свое мнение лично президенту, вместо того, чтобы выносить ее в публичную плоскость, на чем и сыграли россСМИ.

Скрин РИА Новости

Скрин RT

Скрин Lenta.ru

В комментариях под соответствующими публикациями некоторые пользователи отметили, что в Европе за такие заявления чиновнику грозило бы наказание вплоть до увольнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что в случае масштабного вторжения России на территорию Украины под общую мобилизацию попадут все граждане, включая женщин.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", – сказал президент.