Кривонос назвал Фокина "маячком Кремля"

Бывший заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин мог озвучивать свои скандальные заявления с подачи России.

Такое предположение в интервью "24 каналу" сделал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, именно через Фокина страна-агрессор проверяла настроения украинского общества (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я, имея опыт в Силах специальных операций, – я 32 года в этой системе – понимаю, как осуществляется информационно-психологическая война против страны со стороны РФ. Именно господин Витольд используется как маячок определенных месседжей, которые пишутся в Кремле. Когда Фокин их выдавал, то одновременно отслеживалась реакция общества и в дальнейшем формировалась политика расшатывания ситуации политической нестабильности внутри нашей страны", – сказал генерал-майор.

"Поэтому его высказывания являются для меня странными не потому, что я военный, я воевал или мои ребята вместе со мной защищали Украину, а потому что он, просидев в тылу и всю жизнь занимая определенные высокие должности, оторванный от жизни. Фокин страшно далек от реальности и народа. Он живет в своем мире, со своими ценностями и далек от реальности. Он, наверное, сам не понимает, что его используют политические силы Кремля", – добавил Кривонос.

По мнению первого секретаря СНБО, таких людей нельзя допускать к власти. Ведь они вместо того, чтобы объединять общество в борьбе за победу, без которой невозможен мир, делают все наоборот. Военный также отметил, что в Украине сейчас четко прослеживается раскол на три категории населения: те, кто устал от войны, но никогда на ней не был и не помогал армии, живущие по принципу "моя хата с краю", и те, кто являются чистыми врагами.

"Вот эти группы населения, которые друг друга клюют. А господин Витольд своим месседжем начинает их двигать, вместо того, чтобы всех объединить", – подытожил Кривонос.

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