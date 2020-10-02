Кривонос назвал Фокина "маячком Кремля"
Генерал заявил, что первый премьер оторван от реальности и народа
Скандальные заявления политика используются Россией как инструмент информационно-психологической войны
Ранее заместитель секретаря СНБО назвал Фокина "слепым дураком", "маразматиком" и "крысой"
Бывший заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин мог озвучивать свои скандальные заявления с подачи России.
Такое предположение в интервью "24 каналу" сделал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По его словам, именно через Фокина страна-агрессор проверяла настроения украинского общества (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я, имея опыт в Силах специальных операций, – я 32 года в этой системе – понимаю, как осуществляется информационно-психологическая война против страны со стороны РФ. Именно господин Витольд используется как маячок определенных месседжей, которые пишутся в Кремле. Когда Фокин их выдавал, то одновременно отслеживалась реакция общества и в дальнейшем формировалась политика расшатывания ситуации политической нестабильности внутри нашей страны", – сказал генерал-майор.
"Поэтому его высказывания являются для меня странными не потому, что я военный, я воевал или мои ребята вместе со мной защищали Украину, а потому что он, просидев в тылу и всю жизнь занимая определенные высокие должности, оторванный от жизни. Фокин страшно далек от реальности и народа. Он живет в своем мире, со своими ценностями и далек от реальности. Он, наверное, сам не понимает, что его используют политические силы Кремля", – добавил Кривонос.
По мнению первого секретаря СНБО, таких людей нельзя допускать к власти. Ведь они вместо того, чтобы объединять общество в борьбе за победу, без которой невозможен мир, делают все наоборот. Военный также отметил, что в Украине сейчас четко прослеживается раскол на три категории населения: те, кто устал от войны, но никогда на ней не был и не помогал армии, живущие по принципу "моя хата с краю", и те, кто являются чистыми врагами.
"Вот эти группы населения, которые друг друга клюют. А господин Витольд своим месседжем начинает их двигать, вместо того, чтобы всех объединить", – подытожил Кривонос.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 сентября первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения войны между Россией и Украиной на Донбассе.
Кроме того, политик считает, что война на востоке якобы началась из-за языкового вопроса, и призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Также он последовательно отстаивал позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу.
Еще одно громкое заявление Фокина подтвердило его готовность вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
После этих высказываний президент Украины Владимир Зеленский отстранил Фокина с должности заместителя главы украинской делегации в ТКГ.