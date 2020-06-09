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9 июня • обновлено в 13:37
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Критика президента не преступление. Зеленский считает иначе?

3.4т

Зеленский считает выступления мэров против президента "сепаратизмом" и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев

От власти не ждешь интеллектуальных решений, но борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского, цитирую: "Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією... За словами Зеленського, він би забрав всі дороги з місцевих бюджетів на державний рівень. – Але це буде війна, – передбачає він". Единственное звено власти, которое не подчиняется "слугам народа" - главы местного самоуправления, приравнены к "сепаратистам"!

А с каких это пор критика президента является преступлением против государства? Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок.

Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит. Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам. Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства.

Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не стали взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность. Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?

Деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович - и к чему это привело? К тотальной коррупции и развалу. А сейчас у президента разве малые ресурсы? План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы в мае были провалены уже по сокращенному плану, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС - то есть просто нарисовали цифры. Зачем же мечтать забрать деньги местных бюджетов, если гораздо логичней обеспечить наполнение центрального бюджета в рамках своих полномочий?

На мой взгляд "сепаратизм", это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти. Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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