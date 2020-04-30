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30 апреля • обновлено в 12:10
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Критик политики Кремля оценил уход коллективного Путина

1.5т
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Уход Владимира Путина с поста президента России, а также его окружения обернется проблемами не только для самой РФ – хуже станет в том числе и для Украины.

Об этом в интервью УНИАН рассказал известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко, который регулярно критикует экономическую политику Кремля. По его мнению, Россией сейчас управляет так называемый коллективный Путин.

"Я веду бизнес и в Украине, пишу регулярно подкасты по украинской экономике, и регулярно общаюсь с иностранцами, нашими эмигрантами. То, что я слышу, носит, условно, либо пропутинский характер, либо проукраинский. Как говорится, чума на оба ваших дома", – отметил он.

Россией управляет так называемый коллективный Путин – Потапенко

Россией управляет так называемый коллективный Путин – Потапенко

Потапенко считает, что думать так – "глупость" и в первом, и во втором случае. Ведь, подчеркнул он, Россией сейчас управляет так называемый коллективный Путин.

"И после ухода Путина станет еще хуже, в том числе и для Украины как для государства", – заявил бизнесмен.

По его убеждению, причина кроется в том, что никто не рассматривает основы экономики.

"В России государственная экономика. Здесь ключевое то, что происходит внутри кланов, причем эти кланы вооружены. Еще их ошибочно называют олигархами, хотя таковыми они не являются в чистом виде", – пояснил Потапенко слова о "коллективном Путине".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина не сможет нормализовать отношения со страной-агрессором Россией и закончить войну, поскольку существует "два президента РФ Путина" – физический и коллективный.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Россия - страна-агрессор политика
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вчера звонил тетке в Судак, она говорит, что местная общественность серьезно обсуждает вопрос установки памятника украинскому майдану... сейчас обсуждают где установить, в Симферополе или Севастополе... говорят, что будет гранитная стелла, на которой будет надпись: "Украинскому майдану 2014 года от благодарных крымчан"... вроде стеллу уже изготавливают в Санкт-Петербурге... ось яки справи, маляты...______
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