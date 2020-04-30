Санкции Запада против страны-агрессора России, захватившей украинский Донбасс, это "договорняк", потому что российское государство якобы и так платит за все на оккупированных территориях: и бюджетникам, и военным.

Об этом в интервью УНИАН заявил известный российский предприниматель Дмитрий Потапенко, регулярно критикующий экономическую политику Кремля.

"По моим оценкам, это треть от того, что придется платить в случае, если это будет, условно говоря, российской территорией. Сейчас это очень хороший для Кремля тлеющий костер, который, в общем, позволяет спекулировать на этом", – утверждает он.

Бизнесмен отметил, что в случае с Донбассом, как и с Крымом, международные санкции для правящей верхушки России абсолютно ничего не значат. Поскольку политики и бизнесмены все равно летают в Европу, а та их "принимает с огромной радостью".

"Я и европейским политикам говорил, что так называемые санкции – это всего лишь, извините, договорняк. Любой экономист второго курса может рассказать, что нужно сделать, чтобы экономика схлопнулась в течение 15 минут. Они этого не делают", – заявил Потапенко.

При этом добавил, что между кланами в России идет фактически война в контексте противостояния с Украиной. "Лакмусовой бумажкой" является Донбасс и "Л/ДНР", но тому, "кому первому перепадут эти территории", будет непросто его восстановить.

Дмитрий Потапенко

"Причина очень простая: протестные настроения, в любом случае будут на этой территории, и их надо будет подавлять. Территория абсолютно разорена, и в нее надо будет инвестировать. И это будет не приз, а такой абсолютно раздолбанный в хлам хуторок", – считает бизнесмен.

По его мнению, именно поэтому ни одна из сторон конфликта якобы не стремится как-то эскалировать ситуацию.

"Все заканчивается некими публичными тирадами. Каких-то активных действий не предпринимает никто. В том числе и так называемый Запад", – подытожил Потапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность, а значит, необходимо дать ей больше гарантий.

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