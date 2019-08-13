Криптомиллионер стал кандидатом на пост главы Николаевской ОГА: что о нем известно

Кандидатом на должность главы Николаевской областной государственной администрации стал 31-летний криптомиллионер Владислав Комнин.

Об этом свидетельствует его декларация о доходах, которая появилась в Едином государственном реестре деклараций 8 августа, пишет местное издание "НикВести".

Согласно документу, Комнин живет в Николаеве. Он не задекларировал никакой информации о доходах семьи, а также о недвижимом/движимом имуществе, автомобилях, владении фирмами либо ценными бумагами.

НикВести

Однако, кандидат на должность главы ОГА указал, что у него есть 485 тысяч долларов, которые он хранит в британском банке Lloyds Bank Plc, и криптовалюта на общую сумму в 47,5 миллионов гривен в разных единицах.

Скрин декларации Комнина

Скрин декларации Комнина

Согласно официальным данным, Комнин должен 360 тысяч долларов некой гражданке Ирине Ордынской, а также имеет кредит в ПриватБанке на 390 тысяч гривен.

Кандидат также указал, что является членом общественной организации "Украинского геральдического общества" и имеет авторские права на 15 научных трудов.

В то же время на сайте данной организации нет Вячеслава Эдуардовича Комнина, но есть Вячеслав Эдуардович Телипко, который представляет Николаевскую область. Телипко 31 год, он получил юридическое образование у КНУ имени Тараса Шевченко и учился в Великобритании.

Как пишет "Інше.ТБ", на Владислава Телипко подавали в суд по обвинению в плагиате его научных трудов по праву. При этом не известно, является ли Комнин и Телипко одним и тем же человеком.

Скриншот

Журналисты также нашли в соцсетях пользователя Владислава Комнина из Николаева.

Он указал в своем профиле, что живет в Одессе и работает в Dragon Rock Capital S.A., получил юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и университете Эдинбурга.

Отметим, что обычно кандидаты на должности на госслужбе подают декларации накануне своего назначения. Делают они это самостоятельно. В то же время такую декларацию может подать человек, который не является действительным кандидатом на должность главы ОГА.

Напомним, предыдущий глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с занимаемой должности 22 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении чиновника 11 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Первомайске (Николаевская область) нашли застреленным кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" Василия Мосякина.

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