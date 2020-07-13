Вчора п'яне бидло на "мерседесі" вбило цілу сім'ю на Обухівській трасі під Києвом - батьків і двох малих діток, ще одна дитина у важкому стані. В минулому парламенті ми ухвалили закон, за яким з 1 липня нинішнього року вводилася кримінальна відповідальність для нетверезих водіїв.

Але зелені дебіли скасували цю норму - тепер лише адміністративка. Уявіть собі, це чмо вже не вперше стає винуватцем смертельних ДТП - 10 років тому через нього загинула жінка. Я наполягав на тому, щоб таких подонків пожиттєво позбавляли прав і давали максимальний термін ув'язнення. Щоб після виходу з тюрми не могли більше вбивати. Але "слугам урода" плювати на життя ваших дітей.

Перше, що я зроблю, коли повернусь до парламенту - доб‘юся відновлення кримінальної відповідальності за п'янство за кермом.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.